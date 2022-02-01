У Полтаві жінку на смерть збили маршрутка та таксі (фото 18+)

Сила удару була такою, що жінку з-під коліс маршрутки викинуло на зустрічну смугу.

У Полтаві зранку у вівторок, 1 лютого, сталася смертельна ДТП — жінку на одній з вулиць спочатку збила маршрутка, а потім автомобіль таксі. Шансів вижити у неї не було.

Про трагедію повідомив місцевий Telegram-канал "ТРУХА Полтава", передає "Телеграф".

Зазначається, що аварія сталася на вулиці Європейській у Полтаві. Попередньо вдалося з'ясувати, що жінка перебігала дорогу у невстановленому для цього місці й потрапила під колеса маршрутки. Сила удару була такою, що тіло постраждалої відкинуло на зустрічну смугу, до на неї наїхало таксі.

Необачний вчинок жінки коштував їй життя, хоча поруч з місцем, де вона перебігала дорогу, знаходився обладнаний підземний перехід.

У поліції з цього приводу додали, що ДТП сталася за адресою вулиця Європейська, 128, близько 7:00 години ранку.

У Полтаві на вулиці Європейській на смерть збили жінку-пішохода

Правоохоронці зазначили, що жінка-пішохід потрапила під колеса таксі "Рута" та автомобіль "Тойота Корола". Від отриманих травм вона загинула на місці.

Шансів вижити у жінки майже не було

Більше фото та відео (18+) з місця події доступні у Telegram-каналі "Телеграфу" за посиланням. На сайті не публікуємо з етичних міркувань.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смертельну аварію у Києві, де після зіткнення зі стовпом загинула жінка.