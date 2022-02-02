Шел 30 км в поисках мамы: под Киевом копы спасли 8-летнего мальчика

Мальчик готов был пройти несколько десятков километров, чтобы снова увидеть маму

На трассе в Киевской области правоохранители заметили маленького мальчика, который пешком двигался в сторону столицы. Как оказалось во время разговора, ребенок направлялся из города Гостомеля в Киев, ведь разыскивала маму, которой уже четыре дня нет дома.

Карта с отметкой расстояния между двумя городами Киевской области

Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель начальника Департамента патрульных Алексей Белошицкий.

По его словам, ребенок прошел по заснеженной обочине автороги до момента остановки патрульными около четырех километров. Они заметили мальчика на противоположной стороне дороги во время патрулирования трассы на автомобиле "Фантом", поэтому включили спецсигналы, сразу развернулись и направились к мальчику.

Видео, на котором патрульные впервые заметили парня

Во время разговора с копами он рассказал, что ему 8 лет и проживает он вместе с семьей в Гостомеле. Оставив дома старшую сестренку и младшего брата, он решил отправиться в Киев, потому что соскучился по маме, которой не видел в течение четырех дней, но знает, что она работает там на одном из столичных заводов.

8-летний мальчик, искал маму

Правоохранители посадили ребенка в машину отогреваться и предложили ему перекусить, однако он отказался. Потом полицейские решили отвезти мальчика к маме, но на рабочем месте ее не оказалось. Поэтому копы разыскали ее коллегу и взяли у нее телефон отца.

Через небольшой промежуток времени родители вместе приехали в милицию, чтобы забрать ребенка. С ними был проведен соответствующий разговор, а также было предупреждено об ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

К счастью, история завершилась хеппи-эндом.

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