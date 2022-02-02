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Йшов 30 км у пошуках мами: під Києвом копи врятували 8-річного хлопчика

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Дитина пішла з дому в пошуках мами Новина оновлена 02 лютого 2022, 18:48
Дитина пішла з дому в пошуках мами

Хлопчик готовий був пройти кілька десятків кілометрів, аби знову побачити маму

На трасі в Київській області правоохоронці помітили маленького хлопчика, який пішки рухався в сторону столиці. Як виявилося під час розмови, дитина прямувала з міста Гостомеля до Києва, адже розшукувала маму, яку вже чотири доби немає вдома.

Карта з позначкою відстані між двома містами Київської області
Карта з позначкою відстані між двома містами Київської області

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив заступник начальника Департаменту патрульних Олексій Білошицький.

За його словами, дитина пройшла по засніженому узбіччю автороги до моменту зупинки патрульними близько чотирьох кілометрів. Вони помітили хлопчика на протилежній стороні дороги під час патрулювання траси на автомобілі "Фантом", тому увімкнули спецсигнали, одразу розвернулися та попрямували до хлопчика.

Відео, на якому патрульні вперше помітили хлопця

Під час розмови із копами малий розповів, що йому 8 років і проживає він разом із родиною у Гостомелі. Залишивши удома старшу сестричку та молодшого братика, він вирішив податися до Києва, тому що скучив за мамою, якої не бачив упродовж чотирьох днів, але знає, що вона працює там на одному із столичних заводів.

8-річний хлопчик, який шукав маму
8-річний хлопчик, який шукав маму

Правоохоронці посадили дитину в машину відігріватися та запропонували йому перекусити, проте той відмовився. Опісля поліцейські вирішили відвезти хлопчика до мами, але на робочому місці її не виявилося. Тож копи розшукали її колегу та взяли у неї телефон батька.

Через невеликий проміжок часу батьки разом приїхали до правоохоронців, аби забрати дитину. З ними була проведена відповідна розмова, а також було попереджено про відповідальність за невиконання батьківських обов'язків.

На щастя, історія завершилася хепі-ендом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Рівненській області дівчинку переслідував ексгібіціоніст. Чоловік пішов за школяркою, коли та вийшла з маршрутки, і коли досягнув своєї мети, вивалив перед неповнолітньою свої статеві органи. На щастя, мала швидко зорієнтувалася та забігла до першого ж магазину, де подзвонила брату.

Теги:
#Поліція #Патрульні #Дитина #Гостомель #Київ
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