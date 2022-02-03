Взрыв в многоэтажке Кропивницкого: ОП подключился к помощи пострадавшим

Государственные и местные власти работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить дом в Кропивницком, где 2 февраля произошел взрыв и пожар, а также – помочь пострадавшим, которым нужна медицинская помощь.

Об этом заявил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, который работает в Кропивницком с утра 3 февраля.

"Самое важное — помочь детям, находящимся в больнице. Утром мы обеспечили, чтобы в Кропивницкий прибыли два специалиста по детским ожогам из Днепра, которые консультируют местных врачей", — отметил Тимошенко.

Он также сообщил, что люди боятся остаться без крыши над головой. Заместитель руководителя ОП пообещал – этого не произойдет.

"Городские и областные власти работают вместе, будет финансироваться восстановление из резервного фонда города и области, в случае необходимости будут выделены средства из государственного бюджета", — отметил Тимошенко.

Предварительные выводы о том, когда можно будет начать работы в доме, станут известны уже 3 февраля. Комиссия "Нафтогаза", которая должна установить точную причину взрыва, уже начинает работу.

Напомним, взрыв бытового газа в многоэтажке в Кропивницком произошел 2 февраля. Как сообщает ГСЧС Украины, погиб один человек, пострадали трое, в том числе двое детей 8 и 13 лет.