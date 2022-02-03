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Вибух у багатоповерхівці Кропивницького: ОП підключився до допомоги постраждалим

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Вибух у багатоповерхівці Кропивницького: ОП підключився до допомоги постраждалим Новина оновлена 03 лютого 2022, 14:36

Державна та місцева влада працює над тим, щоб якнайшвидше відновити будинок у Кропивницькому, де 2 лютого стався вибух та пожежа, а також – допомогти постраждалим, яким потрібна медична допомога.

Про це заявив у Facebook заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який працює у Кропивницькому з ранку 3 лютого.

"Найважливіше – допомогти дітям, які перебувають у лікарні. Зранку ми забезпечили, щоб до Кропивницького прибули два фахівці з дитячих опіків з Дніпра, які консультують місцевих лікарів", — зазначив Тимошенко.

Він також повідомив, що люди бояться залишитися без даху над головою. Заступник керівника ОП пообіцяв – цього не станеться.

"Міська та обласна влада працюють разом, фінансуватиметься відновлення з резервного фонду міста та області, у разі потреби будуть виділені кошти з державного бюджету", — зазначив Тимошенко.

Попередні висновки про те, коли буде можливо розпочати роботи у будинку, стануть відомі вже 3 лютого. Комісія Нафтогазу, яка має встановити точну причину вибуху, вже розпочинає роботу.

Нагадуємо, що вибух побутового газу у багатоповерхівці в Кропивницькому стався 2 лютого. Як повідомляє ДСНС України, загинула одна людина, постраждали троє, у тому числі двоє дітей 8 та 13 років.

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#Кропивницький
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