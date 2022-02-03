Вибух у багатоповерхівці Кропивницького: ОП підключився до допомоги постраждалим
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Державна та місцева влада працює над тим, щоб якнайшвидше відновити будинок у Кропивницькому, де 2 лютого стався вибух та пожежа, а також – допомогти постраждалим, яким потрібна медична допомога.
Про це заявив у Facebook заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який працює у Кропивницькому з ранку 3 лютого.
"Найважливіше – допомогти дітям, які перебувають у лікарні. Зранку ми забезпечили, щоб до Кропивницького прибули два фахівці з дитячих опіків з Дніпра, які консультують місцевих лікарів", — зазначив Тимошенко.
Він також повідомив, що люди бояться залишитися без даху над головою. Заступник керівника ОП пообіцяв – цього не станеться.
"Міська та обласна влада працюють разом, фінансуватиметься відновлення з резервного фонду міста та області, у разі потреби будуть виділені кошти з державного бюджету", — зазначив Тимошенко.
Попередні висновки про те, коли буде можливо розпочати роботи у будинку, стануть відомі вже 3 лютого. Комісія Нафтогазу, яка має встановити точну причину вибуху, вже розпочинає роботу.
Нагадуємо, що вибух побутового газу у багатоповерхівці в Кропивницькому стався 2 лютого. Як повідомляє ДСНС України, загинула одна людина, постраждали троє, у тому числі двоє дітей 8 та 13 років.
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