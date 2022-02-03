Укр

Тело повешенного морпеха нашли в Николаеве: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Труп молодого человека нашли в петле на территории 36 омбр Новость обновлена 03 февраля 2022, 16:37
Труп молодого человека нашли в петле на территории 36 омбр

Окончательную причину смерти установят судмедэксперты

Уроженца Черкасщины обнаружили повешенным на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского. Обстоятельства смерти служившего по контракту молодого сержанта выясняют правоохранительные органы.

Как сообщает издание "Новости-N", ссылаясь на собственные источники в полиции, труп морпеха нашли повешенным в петле в среду, 2 февраля.

По предварительной информации сержант решил покончить с собой, однако никаких причин, которые могли бы спровоцировать парня на такой непоправимый поступок пока не разглашают.

Также отмечается, что прощальной или пояснительной записок найдено не было. Тело было направлено на дальнейшее проведение экспертизы, которая будет устанавливать окончательную причину смерти юноши.

По указанному факту представители правоохранительных органов начали расследование в рамках уголовного производства по статье 115 Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Луганской области обнаружили тело молодого военнослужащего с огнестрельным ранением в голову. Согласно предварительным данным молодой человек совершил самоубийство, попав себе из ружья прямо в подбородок.

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#Николаев #Труп #Сержант #Повешенный
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