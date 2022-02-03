Тіло повішеного морпіха знайшли у Миколаєві: подробиці

Остаточну причину смерті встановлять судмедексперти

Уродженця Черкащини виявили повішеним на території 36 окремої бригади морської піхоти імені Бєлінського. Обставини смерті молодого сержанта, який служив за контрактом, з'ясовують правоохоронні органи.

Як повідомляє видання "Новини-N", посилаючись на власні джерела у поліції, труп морпіха знайшли повішеним у петлі в середу, 2 лютого.

За попередньою інформацією сержант вирішив вкоротити собі віку, проте жодних причин, які могли б спровокувати молодика на такий непоправний вчинок поки що не розголошують.

Також зазначається, що прощальної або пояснювальної записок знайдено не було. тіло направили на подальше проведення експертизи, яка встановлюватиме остаточну причину смерті юнака.

За вказаним фактом представники правоохоронних органів розпочали розслідування в рамках кримінального провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України щодо умисного вбивства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Луганській області виявили тіло молодого військовослужбовця з вогнепальним пораненням у голову. Згідно з попередніми даними молодий чоловік вчинив самогубство, поціливши собі з рушниці прямо у підборіддя.