Рус

Тіло повішеного морпіха знайшли у Миколаєві: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
206
Труп молодика знайшли у петлі на території 36 омбр Новина оновлена 03 лютого 2022, 16:37
Труп молодика знайшли у петлі на території 36 омбр

Остаточну причину смерті встановлять судмедексперти

Уродженця Черкащини виявили повішеним на території 36 окремої бригади морської піхоти імені Бєлінського. Обставини смерті молодого сержанта, який служив за контрактом, з'ясовують правоохоронні органи.

Як повідомляє видання "Новини-N", посилаючись на власні джерела у поліції, труп морпіха знайшли повішеним у петлі в середу, 2 лютого.

За попередньою інформацією сержант вирішив вкоротити собі віку, проте жодних причин, які могли б спровокувати молодика на такий непоправний вчинок поки що не розголошують.

Також зазначається, що прощальної або пояснювальної записок знайдено не було. тіло направили на подальше проведення експертизи, яка встановлюватиме остаточну причину смерті юнака.

За вказаним фактом представники правоохоронних органів розпочали розслідування в рамках кримінального провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України щодо умисного вбивства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Луганській області виявили тіло молодого військовослужбовця з вогнепальним пораненням у голову. Згідно з попередніми даними молодий чоловік вчинив самогубство, поціливши собі з рушниці прямо у підборіддя.

Теги:
#Миколаїв #Труп #Сержант #Повішений
Реджеп Ердоган та Володимир Зеленський
Політика
Ердоган покликав Зеленського та Путіна до себе: "Приймемо із задоволенням"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Реджеп Ердоган та Володимир Зеленський
Ердоган покликав Зеленського та Путіна до себе: "Приймемо із задоволенням"
Дата публікації
Категорія
Пенсіонер впав у ліфтову шахту і загинув
"А кажуть, у лікарні лікують": пенсіонер трагічно загинув у стаціонарі під Дніпром
Дата публікації
Категорія
Українцям обіцяють стабільні ціни на житло, поки що
Купувати зараз чи почекати березня – що відбувається на ринку новобудов у Києві
Дата публікації
Категорія
У квартирі після вибуху – чорним-чорно
"Потрібне маленьке взуття та речі для мами та дівчаток" – йде збір допомоги для сім’ї погорільців із Кропивницького
Дата публікації
Категорія
Сергій Кузьміних
"Слугу народу" оголосили у розшук у справі про хабар: подробиці