На Луганщині знайшли тіло солдата і просять українців допомогти: що сталося

Чоловік помер від пострілу у голову.

На Луганщині 18 січня знайшли тіло молодого військовослужбовця-контрактника. Чоловік був 1998 року народження. Попередня причина смерті — самогубство, за версією прокуратури він вистрілив собі у підборіддя зі своєї зброї. Трагедія сталася на місці його служби.

Про це повідомляє спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері ОЗ.

Окрім віку відомо, що військовий був із Новогригорівки Другої Кіровоградської області. Смерть військового розслідує Щастінський райвідділ поліції на Луганщині. Крім версії зведення рахунків із життям розглядаються також ймовірність доведення до суїциду, умисного вбивства та порушення правил поводження зі зброєю.

Якщо хтось має інформацію про трагедію, прокуратура просить про сприяння для уточнення обставин: 066 671 44 14.

Раніше "Телеграф" писав про можливі самогубства в лавах українських захисників — 29 грудня імовірно наклав на себе руки уродженець Запоріжжя, якому було 36 років. Причина смерті – постріл у голову. Третього січня також повідомлялося про смерть військового, є ймовірність, що він звів рахунки з життям. Обидва випадки сталися на Донеччині.