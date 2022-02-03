"А говорят, в больнице лечат": пенсионер трагически погиб в стационаре под Днепром

Сейчас обстоятельства происшествия пытаются установить полицейские

В одном из медицинских учреждений Днепропетровской области трагически погиб мужчина, упавший в лифтовую шахту. В настоящее время детали трагического события и обстоятельства смерти посетителя выясняют правоохранительные органы.

Указанная информация была обнародована пресс-службой Каменского районного управления полиции в соцсети.

Согласно предварительным данным, событие произошло в четверг, 3 февраля в одной из городских больниц города Каменского. Там 86-летний мужчина упал в шахту лифта с высоты четвертого этажа. Посетитель медицинского учреждения получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью и погиб мгновенно.

По данному факту представители полиции открыли уголовное производство в соответствии с частью 2 статьи 271 о нарушении требований действующего законодательства относительно охраны труда.

В комментариях под публикацией райуправления шокированные пользователи сети отмечают, что "ситуация просто ужасная, а еще говорят, мол, больницах лечат".

Другие считают, что если подобные трагедии происходят в медицинских учреждениях, то "виновники обычно остаются безнаказанными".

Кое-кто на вопрос — в каком медицинском учреждении погиб мужчина, ответили, что происшествие случилось в больнице №7.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как в областном центре Харьковской области пациент жестоко избил медиков скорой помощи, прибывших к нему на вызов.