Укр

"А говорят, в больнице лечат": пенсионер трагически погиб в стационаре под Днепром

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
78
Пенсионер упал в лифтовую шахту и погиб Новость обновлена 03 февраля 2022, 19:17
Пенсионер упал в лифтовую шахту и погиб

Сейчас обстоятельства происшествия пытаются установить полицейские

В одном из медицинских учреждений Днепропетровской области трагически погиб мужчина, упавший в лифтовую шахту. В настоящее время детали трагического события и обстоятельства смерти посетителя выясняют правоохранительные органы.

Указанная информация была обнародована пресс-службой Каменского районного управления полиции в соцсети.

Согласно предварительным данным, событие произошло в четверг, 3 февраля в одной из городских больниц города Каменского. Там 86-летний мужчина упал в шахту лифта с высоты четвертого этажа. Посетитель медицинского учреждения получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью и погиб мгновенно.

По данному факту представители полиции открыли уголовное производство в соответствии с частью 2 статьи 271 о нарушении требований действующего законодательства относительно охраны труда.

В комментариях под публикацией райуправления шокированные пользователи сети отмечают, что "ситуация просто ужасная, а еще говорят, мол, больницах лечат".

Другие считают, что если подобные трагедии происходят в медицинских учреждениях, то "виновники обычно остаются безнаказанными".

Кое-кто на вопрос — в каком медицинском учреждении погиб мужчина, ответили, что происшествие случилось в больнице №7.

Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как в областном центре Харьковской области пациент жестоко избил медиков скорой помощи, прибывших к нему на вызов.

Теги:
#Шахта #Лифт #Больница #Мужчина #Смерть #Камянское
Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский
Политика
Эрдоган позвал Зеленского и Путина к себе: "Примем с удовольствием"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский
Эрдоган позвал Зеленского и Путина к себе: "Примем с удовольствием"
Дата публикации
Категория
Пенсионер упал в лифтовую шахту и погиб
"А говорят, в больнице лечат": пенсионер трагически погиб в стационаре под Днепром
Дата публикации
Категория
Дом в котором находился главарь ИГИЛ
Смерть главы "Исламского государства": Байден рассказал, как уничтожили террориста
Дата публикации
Категория
Украинцам обещают стабильные цены на жилье, пока
Покупать сейчас или подождать марта – что происходит на рынке новостроек в Киеве
Дата публикации
Категория
В квартире после взрыва - черным-черно
"Нужна маленькая обувь и вещи для мамы и девочек" – идет сбор помощи для семьи погорельцев из Кропивницкого