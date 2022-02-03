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"А кажуть, у лікарні лікують": пенсіонер трагічно загинув у стаціонарі під Дніпром

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Пенсіонер впав у ліфтову шахту і загинув Новина оновлена 03 лютого 2022, 19:17
Пенсіонер впав у ліфтову шахту і загинув

Зараз обставини події намагаються встановити поліцейські

В одному з медичних закладів Дніпропетровської області трагічно загинув чоловік, який впав у ліфтову шахту. Зараз деталі трагічної події та обставини смерті відвідувача лікарні з'ясовують правоохоронні органи.

Вказана інформація була оприлюднена пресслужбою Кам'янського районного управління поліції в соцмережі.

Згідно з попередніми даними, подія трапилася у четвер, 3 лютого в одній з міських лікарень міста Кам'янського. Саме там 86-річний чоловік впав у шахту ліфта з висоти четвертого поверху. Відвідувач медичного закладу отримав травми, що виявилися несумісними із життям, тож загинув миттєво.

Наразі за вказаним фактом представники поліції відкрили кримінальне провадження згідно з частиною 2 статті 271 щодо порушення вимог чинного законодавства стосовно охорони праці.

У коментарях під публікацією райуправління шоковані користувачі мережі відзначають, що "ситуація просто жахлива, а ще кажуть, що в лікарнях лікують".

Інші вважають, що якщо подібні трагедії стаються в медичних закладах, то "винні зазвичай залишаються непокараними".

Дехто на питання — в якому саме медичному закладі загинув чоловік, відповіли, що подія трапилася в лікарні №7.

Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в обласному центрі Харківської області пацієнт жорстоко побив медиків швидкої допомоги, які прибули до нього за викликом.

Теги:
#Шахта #Ліфт #Лікарня #Чоловік #Смерть #Кам'янське
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