"А кажуть, у лікарні лікують": пенсіонер трагічно загинув у стаціонарі під Дніпром
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Зараз обставини події намагаються встановити поліцейські
В одному з медичних закладів Дніпропетровської області трагічно загинув чоловік, який впав у ліфтову шахту. Зараз деталі трагічної події та обставини смерті відвідувача лікарні з'ясовують правоохоронні органи.
Вказана інформація була оприлюднена пресслужбою Кам'янського районного управління поліції в соцмережі.
Згідно з попередніми даними, подія трапилася у четвер, 3 лютого в одній з міських лікарень міста Кам'янського. Саме там 86-річний чоловік впав у шахту ліфта з висоти четвертого поверху. Відвідувач медичного закладу отримав травми, що виявилися несумісними із життям, тож загинув миттєво.
Наразі за вказаним фактом представники поліції відкрили кримінальне провадження згідно з частиною 2 статті 271 щодо порушення вимог чинного законодавства стосовно охорони праці.
У коментарях під публікацією райуправління шоковані користувачі мережі відзначають, що "ситуація просто жахлива, а ще кажуть, що в лікарнях лікують".
Інші вважають, що якщо подібні трагедії стаються в медичних закладах, то "винні зазвичай залишаються непокараними".
Дехто на питання — в якому саме медичному закладі загинув чоловік, відповіли, що подія трапилася в лікарні №7.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як в обласному центрі Харківської області пацієнт жорстоко побив медиків швидкої допомоги, які прибули до нього за викликом.
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