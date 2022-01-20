Пацієнт побив медиків, які приїхали до нього на виклик: подробиці НП у Харкові

Травми отримали лікар та водій "швидкої".

У Харкові п’яний 18-річний чоловік накинувся з кулаками на медиків "швидкої", які прибули за викликом, щоб надати йому допомогу. Нападник побив і лікаря, і водія.

Як повідомляє поліція регіону, інцидент стався на вулиці Клочківській у Шевченківському районі Харкові у середу, 19 січня, однак правоохоронці повідомили про це лише 20 січня.

Інцидент стався неподалік гуртожитків харківських ВНЗ

Відомо, що карета "швидкої" прибула на виклик до 18-річного хлопця. Під час надання йому медичної допомоги в автомобілі, хлопець раптово почав поводити себе вкрай агресивно, бити лікаря та водія. Повідомляється, що він був у стані алкогольного сп’яніння.

Дебошира з допомогою поліції доставили у Харківську міську клінічну лікарню швидкої та невідкладної допомоги. Обставини нападу на медиків з’ясовуються.

Нагадаємо, що це далеко не перший випадок нападу на медиків швидкої допомоги при виконанні ними їх безпосередніх обов’язків. Схожий випадок стався у Рівному, де агресивний чоловік побив фельдшера "швидкої" тому що той, на його думку, неправильно виконував свою роботу. Також ми писали про інцидент у Запоріжжі, де родичі померлого хлопчика увірвались в реанімаційне відділення і жорстоко побили лікарів.