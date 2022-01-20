Пациент избил приехавших к нему медиков: подробности ЧП в Харькове

Травмы получили врач и водитель "скорой".

В Харькове пьяный 18-летний мужчина набросился с кулаками на медиков "скорой", прибывших по вызову, чтобы оказать ему помощь. Нападающий избил и врача, и водителя.

Как сообщает полиция региона, инцидент произошел на улице Клочковской в Шевченковском районе Харькова в среду, 19 января, однако правоохранители сообщили об этом только 20 января.

Инцидент произошел недалеко от общежитий харьковских вузов

Известно, что карета "скорой" прибыла по вызову к 18-летнему парню. Во время оказания медицинской помощи в автомобиле, парень внезапно начал вести себя крайне агрессивно, избивать врача и водителя. Сообщается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дебошир с помощью полиции был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Обстоятельства нападения на медиков выясняются.

Напомним, что это далеко не первый случай нападения на медиков скорой помощи при выполнении их непосредственных обязанностей. Похожий случай произошел в Ровно, где агрессивный мужчина избил фельдшера "скорой", потому что тот, по его мнению, неправильно выполнял свою работу. Также мы писали об инциденте в Запорожье, где родственники умершего мальчика ворвались в реанимационное отделение и жестоко избили врачей.