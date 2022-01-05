Работа больницы остановилась: в Запорожье родственники умершего мальчика жестоко избили врачей

Люди ворвались в помещение медучреждения и буквально парализовали его работу

В реанимационном отделении Запорожской областной детской больницы скончался 2-летний ребенок. Родственники мальчика обвинили в смерти малыша медицинский персонал клиники и решили устроить самосуд: ворвавшись в помещение, они жестоко избили всех, кто попал им на глаза.

Как сообщает издание Ukrinform, ссылаясь на информацию, предоставленную директором больницы Юрием Борзенко, около десяти разъяренных лиц, являющихся родственниками и знакомыми родителей умершего мальчика, разбили оконные стекла, выбили замок на двери и забежали в отделение реанимации. Мужчины напали на медбратов, попытавшихся их задержать, и нанесли телесные повреждения дежурному врачу. На этом все не кончилось и уже на следующий день они ворвались в помещение медицинского учреждения снова, избили врача-кардиолога и даже лифтерку.

По словам руководителя учреждения, в результате нападения родственников умершего мальчика работа реанимационного отделения была буквально парализована, несмотря на то, что там находились еще четверо маленьких пациентов. Медицинский персонал просто боялся выходить из своих кабинетов в коридор.

Отмечается также, что дежурный врач и лифтерка после случившегося находятся на больничном. Другие пострадавшие от рук разгневанных родственников получили легкие травмы и продолжают работать дальше.

Как отметил Борзенко, официальную причину смерти ребенка, который имел ряд сердечно-сосудистых заболеваний и около 10 раз проходил лечение в указанном медицинском учреждении, установят после получения результата от судебных медэкспертов.

Пока фактом смерти маленького пациента, а также ситуацией с нападением на медицинский персонал занимаются представители правоохранительных органов.

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