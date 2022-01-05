Робота лікарні зупинилася: у Запоріжжі родичі померлого хлопчика жорстоко побили лікарів

Люди увірвалися до приміщення медзакладу та буквально паралізували його роботу

У реанімаційному відділенні Запорізької обласної дитячої лікарні померла 2-річна дитина. Родичі хлопчика звинуватили у смерті малого медичний персонал клініки та вирішили влаштувати самосуд: увірвавшись до приміщення вони жорстоко побили усіх, хто натрапив їм на очі.

Як повідомляє видання Ukrinform, посилаючись на інформацію надану директором лікарні Юрієм Борзенко, близько десяти розлючених осіб, які є родичами та знайомими батьків померлого хлопчика, розбили віконне скло, вибили замок на дверях та забігли у відділення реанімації. Чоловіки напали на медбратів, які спробували їх затримати, та нанесли тілесні ушкодження черговому лікареві. На цьому все не скінчилося і вже наступного дня вони увірвалися до приміщення медичного закладу знову, побили лікаря-кардіолога та навіть ліфтерку.

За словами керівника установи, в результаті нападу родичів померлого хлопчика робота реанімаційного відділення була буквально паралізована, попри те, що там знаходилося ще четверо маленьких пацієнтів. Медичний персонал просто боявся виходити зі своїх кабінетів до коридору.

Зазначається також, що черговий лікар та ліфтерка після того, що сталося, перебувають на лікарняному. Інші, хто постраждав від рук розгніваних родичів, отримали легкі травми і продовжують працювати далі.

Як зазначив Борзенко, офіційну причину смерті дитини, яка мала низку серцево-судинних захворювань та близько 10 разів проходила лікування у вказаному медичному закладі, встановлять після отримання результатів від судових медекспертів.

Наразі фактом смерті дитини, а також ситуацією з нападом на медичний персонал займаються представники правоохоронних органів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Запоріжжі п'яний чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті: неадекват поцілив зі зброї прямо в обличчя працівника закладу через те, що його примушували вдягнути захисну маску.