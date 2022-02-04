YouTube заблокировал каналы боевиков на Донбассе: в сети радуются

Каналы обвинили в цензуре американскую компанию и украинские власти

В пятницу, 4 февраля, YouTube удалил большинство каналов так называемых "Луганской и Донецкой народных республик", а также их СМИ.

Так, согласно предварительной информации, из-за нарушения правил сообщества видеоплатформа заблокировала трансляцию каналов "Министерства информации" и "Управления Народной милиции ДНР". Кроме того, были удалены каналы "Первый независимый" и UkrLive, которые связаны с народными избранниками от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", против которых ранее был введен ряд санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины, — пишет "Hromadske".

Позже украинские "Первый независимый" и UkrLive обнародовали совместное заявление о том, что по состоянию на утро пятницы, их аккаунты на YouTube были изменены и, независимо от запрета, они продолжают свою работу. Блокировку трансляций они назвали "актом цензуры со стороны компании".

Также отмечается, что никаких официальных объяснений своим действиям Youtube не предоставил.

В сети пользователи активно комментируют сложившуюся ситуацию. В частности, журналист Денис Казанский на своей странице в Фейсбуке саркастически отметил, что "бороться с США в американских соцсетях было не очень уместной идеей ".

Сообщение Дениса Казанского

Также, обнародовав сообщение журналистки и телеведущей Дианы Панченко о блокировке каналов, он добавил, что "не понимает, что не так, ведь "Ютуб" просто помог Диане и ее боссу Медведчуку бороться с внешним управлением, как они того и стремились".

Публикация Казанского в соцсети

В комментариях под сообщениями журналиста украинцы шутят, мол, "оплакивают это счастье" и отмечают, это "прекрасно, именно так и должно было быть".

Кое-кто под сообщением пишет, что "Первый независимый", к сожалению, и дальше продолжает работать", а еще кто-то саркастически "бедствует", спрашивая "как же теперь нам узнавать важные новости ".

Реакция пользователей соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ютуб" серьезно взялся за некачественный детский контент и трансляции, которые пропагандируют негативное поведение и начал удалять его со своей платформы.