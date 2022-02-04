YouTube заблокував канали бойовиків на Донбасі: у мережі радіють

Канали звинуватили в цензурі американську компанію та українську владу

У п'ятницю, 4 лютого, Youtube видалив більшість каналів так званих "Луганської та Донецької народних республік", а також їх ЗМІ.

Так, згідно з попередньою інформацією, через порушення правил спільноти відеоплатформа заблокувала трансляцію каналів "Міністерства інформації" та "Управління Народної міліції ДНР". Окрім того, були видалені канали "Перший незалежний" та UkrLive, які пов'язані з народними обранцями від партії "Опозиційна платформа — За життя", проти яких раніше було впроваджено низку санкцій Радою національної безпеки та оборони України, — пише "Hromadske".

Опісля українські "Перший незалежний" та UkrLive оприлюднили спільну заяву про те, що станом на ранок п'ятниці, їх акаунти на YouTube були змінені та, незалежно від заборони, продовжують свою роботу. Блокування трансляцій вони назвали "актом цензури зі сторони компанії".

Також зазначається, що жодних офіційних пояснень своїх дій Youtube не надав.

У мережі користувачі активно коментують ситуацію, яка склалася. Зокрема журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Фейсбуці саркастично відмітив, що "боротися зі США в американських соцмережах було не дуже доречною ідеєю".

Допис Дениса Казанського

Також, оприлюднивши допис журналістки та телеведучої Діани Панченко щодо блокування каналів він додав, що "не розуміє, що не так, адже "Ютуб" просто допоміг Діані та її босу Медведчуку боротися з зовнішнім управлінням, як вони того і прагнули".

Допис Казанського в соцмережі

У коментарях під дописами журналіста українці жартують, мовляв, "оплакують це щастя" та відзначають, це "чудово, адже сам так і повинно було бути".

Дехто під дописом пише, що "Перший незалежний", на жаль, й надалі продовжує працювати", а ще хтось саркастично "бідкається", запитуючи "як же тепер нам дізнаватися важливі новини".

Реакція користувачів соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Ютуб" серйозно взявся за неякісний дитячий контент та трансляції, які пропагандують негативну поведінку та почав видаляти його зі своєї платформи.