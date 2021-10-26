YouTube всерйоз береться за дитячі канали: хто переживе нову "чистку"?

Неякісний дитячий контент або контент, що просуває негативну поведінку або відношення, а також комерційний контент видалятиметься

Влітку цього року відеохостинг YouTube змінив політику використання сервісу. Нововведення стосувалися додавання реклами до всіх відео та податку для блогерів.

Нещодавня стаття на сайті новин News.Yahoo розповідає про те, що платформа незабаром розпочне демонетизацію деяких каналів, які позиціонують себе як "призначені для дітей".

Представники YouTube підкреслюють, що заходи будуть застосовуватися до контенту, якщо він буде неякісним, показуватиме негативну поведінку чи ставлення, або буде комерційним.

Компанія раніше попереджала, що такий контент більше не відповідатиме вимогам для включення до спеціального додатку YouTube Kids.

Перші згадки про посилення захисту дітей

YouTube вперше оголосив про свої плани щодо посилення захисту неповнолітніх у серпні 2021 року. Представники компанії заявили, що деякі з оновлень безпосередньо стосуватимуться майбутніх нормативних актів, тоді як інші виходять за межі того, що потребується згідно із законом.

Серед змін було застереження для творців спеціального контенту для дітей. Зазначалося, що компанія планує видалити «надмірно комерційний контент» зі своєї автономної програми YouTube Kids, призначеної для дітей молодшого віку.

Автономна програма YouTube Kids

У серпні YouTube заявив, що видалить із YouTube Kids контент, який спонукає глядачів купувати продукт, і "контент, орієнтований на надмірне накопичення або споживання продуктів".

Тепер YouTube попереджає, що будь-який канал, орієнтований на молодшу аудиторію або класифікований як "створений для дітей", може наражатися на ризик демонетизації, якщо розміщуватиме неякісний контент.

Сюди входить контент, що заохочує негативну поведінку та ставлення (наприклад, залякування, нечесність, неповагу до інших, небезпечні розіграші, нездорові звички в їжі та багато іншого); сенсаційний або контент, що вводить в оману; та контент, який включає невідповідне використання дитячих персонажів.

Наступний етап

Починаючи з листопада, YouTube почне застосовувати додаткові правила монетизації з урахуванням цих принципів якості для каналів, призначених для дітей.

YouTube повідомляє, що творці, чиї канали можуть торкнутися змін у політиці монетизації, отримають електронного листа до того, як зміни набудуть чинності.

Крім того, навіть ті канали, яких зміни не торкнуться відразу, але вони виробляють неякісний дитячий контент, можуть отримати жовтий значок як попередження для рекламодавців.

Жовтий значок монетизації на YouTube — попередження для рекламодавців

З іншого боку, контент, який відповідає принципам високої якості, і надалі буде в списку рекомендованих відео на YouTube, а також буде включений до YouTube Kids.

YouTube заявляє, що продовжить переоцінювати та оновлювати свої принципи в майбутньому.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії як захід у відповідь пригрозили заблокувати YouTube.