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У Росії погрожують заблокувати Youtube: причина загострення

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Росія хоче створити власний відеохостинг, подібний YouTube Новина оновлена 29 вересня 2021, 10:11
Росія хоче створити власний відеохостинг, подібний YouTube

Роскомнагляд вимагає Google повернути видалені російські канали, інакше заблокує YouTube

Росія пригрозила компанії Google частковим або навіть повним блокуванням відеохостингу YouTube, якщо там не виконають їх умову.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на Роскомнагляд.

Конфлікт розгорівся через те, що YouTube видалив без можливості відновлення два німецьких канали — "RT DE" і "Der Fehlende Part", які входять до російської медіакорпорації "Russia Today". У керівництві Google, яка володіє місцем для розміщення відеофайлів, пояснили, що пішли на такий крок через порушення правил використання їх майданчику, а також фейки про коронавірус.

І хоч видалення було виконане без можливості відновлення, саме останнього і домагається Роскомнагляд. І якщо Google не виконає цю вимогу, РФ заблокує YouTube на території своєї країни, посилаючись на "порушення ключових принципів вільного поширення інформації, безперешкодного доступу до неї і акт цензури щодо російських ЗМІ".

Також в мережі ходили чутки про те, що Росія може створити подібний до YouTube майданчик для розміщення відео, проте конкретики поки немає.

Нагадаємо, компанія Google днями презентувала новий святковий дудл, з яким відзначила свій день народження. В 2021 році пошуковику виповнилося 23 роки.

Теги:
#Google #Росія #YouTube #Блокування #Блокування сайту
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