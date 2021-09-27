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Google святкує 23 роки з дня заснування компанії: пошуковик представив святковий Doodle

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Google відзначає свій день народження Новина оновлена 27 вересня 2021, 08:15
Google відзначає свій день народження

27 вересня компанія Google відзначає свій день народження вітальним дудлом.

Компанія Google презентувала новий святковий дудл, яким 27 вересня відзначає своє день народження. В 2021 році пошуковику виповнюється 23 роки.

Щоб відзначити цю подію, Google розмістила на своїй домашній сторінці анімований малюнок, на якому зображений двоярусний торт з написом "23" зверху, а свічка на ньому замінює букву "L" в слові "Google". Нижній ярус торта через час підіймає верхній ярус, вітаючись.

Компанія Google була заснована 7 вересня 1998 року, і до 2005 року свій день народження пошуковик відзначав саме в цей день. Однак з 2006 року компанія вирішила перенести святкування на 27 вересня, щоб свято збігався з тим днем, коли було оголошено рекордну кількість сторінок, які індексувала ця пошукова система.

Google Doodle
Google Doodle

Кожен день в Google виконуються мільярди пошукових запитів на більш ніж 150 мовами по всьому світу, і хоча багато що змінилося з перших днів існування Google, від його першого сервера, розміщеного в шафі, побудованому з іграшкових блоків, до його серверів, які зараз розміщуються. У більш ніж 20 центрах обробки даних по всьому світу його місія — зробити світову інформацію доступною для всіх — залишається незмінною.

Нагадаємо, що з 27 вересня користувачі старих версій операційної системи Android не зможуть потрапити в свої акаунти Google.

Теги:
#Google #Google Doodle #Doodle #Новий doodle #Новий Doodle
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