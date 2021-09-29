Укр

В России угрожают заблокировать Youtube: причина обострения

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
41
Россия хочет создать собственный видеохостинг, подобный YouTube Новость обновлена 29 сентября 2021, 10:11
Россия хочет создать собственный видеохостинг, подобный YouTube

Роскомнадзор требует Google вернуть удаленные российские каналы, иначе заблокирует YouTube

Россия пригрозила компании Google частичной или даже полной блокировкой видеохостинга YouTube, если там не выполнят их условие.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Роскомнадзор. 

Конфликт разгорелся из-за того, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала — "RT DE" и "Der Fehlende Part", которые входят в российскую медиакорпорацию "Russia Today". В руководстве Google, которая владеет видеохостингом, пояснили, что пошли на такой шаг из-за нарушения правил использования их площадки, а также фейков про коронавирус. 

И хоть удаление было выполнено без возможности восстановления, именно последнего и добивается Роскомнадзор. И если Google не выполнит данное требование, РФ заблокирует YouTube на территории своей страны, ссылаясь на "нарушение ключевых принципов свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и акт цензуры в отношении российских СМИ".

Также в сети ходили слухи о том, что Россия может создать подобную YouTube площадку для размещения видео, однако конкретики пока нет.

Напомним, компания Google на днях презентовала новый праздничный дудл, с которым отметила свой день рождения. В 2021 году поисковику исполнилось 23 года.

Теги:
#Google #Россия #YouTube #Блокировка #Блокировка сайта
За безопасность пассажиров отвечает начальник поезда.
В регионах
В поезде пытались изнасиловать дизайнера Надежду Кушнир: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
За безопасность пассажиров отвечает начальник поезда.
В поезде пытались изнасиловать дизайнера Надежду Кушнир: подробности
Дата публикации
Категория
Народным депутатам предлагают провести вечер в Трускавце
"Слугам" в Трускавце готовят коктейльную вечеринку с диджей-сетом от Арахамии: переписка попала в руки "Телеграфа"
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Прогноз погоды на октябрь в Украине: будет ли еще тепло и когда ждать снег
Дата публикации
Категория
Залужный пролил свет на планы ВСУ
"Это наша земля!": главком ВСУ обратился к россиянам (видео)
Дата публикации
Категория
Уровень заболеваемости ниже показателей "желтой зоны" только в Закарпатской и Кировоградской областях.
Какие области Украины могут попасть в "красную зону" - названы три претендента