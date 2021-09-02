Почему клипы Джамалы исчезли с YouTube: появился ответ ее экс-продюсера

Джамала и продюсер Игорь Тарнопольский прекратили 11-летнее сотрудничество.

После истории с исчезновением клипов украинской певицы Джамалы с YouTube в сети много рассуждали о причинах случившегося. Вчера Джамала подтвердила, что причиной стал разрыв сотрудничества с теперь уже бывшим продюсером Игорем Тарнопольским. Сегодня же Тарнопольский рассказал свою версию случившегося.

Об этом пишет "Слух".

По словам продюсера, певица разорвала с ним отношения без объяснения причин.

"Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия", — говорит Тарнопольский.

Он также пояснил, почему клипы Джамалы пропали с YouTube.

"Были ограничены права доступа в связи с верификацией авторов. Верификация, в данном случае, означает подтверждение от всех создателей аудиовизуального продукта (участников съемочных групп и др.), Согласие на передачу авторских прав, так как обнаружили пробелы в пакете документов на видеоработы. Сейчас мы уже выполнили значительный объем и надеемся скоро финализировать процесс. Это стандартная процедура для закрепления прав авторов при регистрации", — поясняет продюсер.

Он также отметил, что все права на песни Джамалы принадлежат лейблу Enjoy! Records: "Права на песни и клипы Джамалы принадлежат Enjoy! Records. Артист всегда может выкупить свои права и дальше заниматься самостоятельно своей карьерой и каталогом, и об этом Джамала проинформирована".

Скандал с песнями Джамалы

Около 10-ти дней назад клипы Джамала исчезли с YouTube. К примеру, последнюю совместную песню Джамалы и Tayannы "Моя земля", опубликованную 20 августа, нельзя прослушать. Джамала поначалу отказывалась комментировать эту тему, а немного позднее сообщила, что действительно разорвала отношения с продюсером Игорем Тарнопольским.