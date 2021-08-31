Причина - конфликт с продюсером? Клипы Джамалы исчезли с YouTube

В пресс-службе Джамалы ситуацию комментировать отказались.

Вот уже как неделю с YouTube-канала украинской певицы Джамалы исчезли все ее новые клипы. По некоторой информации, причиной этого стал конфликт с продюсером.

На данный момент, если зайти на канал певицы, можно увидеть, что все ее видео, опубликованные после 2018 года пропали. Так, например совместная песня Джамалы и Tayannы "Моя земля", презентованная лишь 20 августа, более недоступна.

YouTube-канал Джамалы сейчас выглядит так

Как пишет издание muzvar.ua, видео певицы мог скрыть или удалить ее бывший продюсер Игорь Тарнопольский. По информации издания, между артисткой и ее экс-продюсером произошел конфликт.

"Телеграф" обратился за комментарием в пресс-службу певицы, однако там от комментариев отказались.

"К сожалению, не комментируем этот вопрос", — заявили у артистки.

"Телеграф" также попробовал связаться с продюсером Игорем Тарнопольским, но ответа пока не получил.

Напомним, что Джамала стала первой участницей нового сезона шоу "Танці з зірками". Певица выйдет на паркет уже в это воскресенье.