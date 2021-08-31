Причина — конфлікт з продюсером? Кліпи Джамали зникли з YouTube

У прес-службі Джамали ситуацію коментувати відмовилися.

Ось уже як тиждень з YouTube-каналу української співачки Джамали зникли всі її нові кліпи. За деякою інформацією, причиною цього став конфлікт з продюсером.

На даний момент якщо зайти на канал співачки, можна побачити, що всі її відео, опубліковані після 2018 року зникли. Так, наприклад спільна пісня Джамали і Tayannи "Моя земля" , презентована лише 20 серпня, більше недоступна.

YouTube-канал Джамали зараз виглядає так

Як пише видання muzvar.ua, відео співачки міг приховати або видалити її колишній продюсер Ігор Тарнопольський. За інформацією видання, між артисткою і її екс-продюсером стався конфлікт.

"Телеграф" звернувся за коментарем до прес-служби співачки, проте там від коментарів відмовилися.

"На жаль, не коментуємо це питання", — заявили у артистки.

"Телеграф" також спробував зв’язатися з продюсером Ігорем Тарнопольським, але відповіді поки не отримав.

Нагадаємо, що Джамала стала першою учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками". Співачка вийде на паркет вже цієї неділі.