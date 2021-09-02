Чому кліпи Джамали зникли з YouTube: з’явилася відповідь її екс-продюсера

Джамала і продюсер Ігор Тарнопольський припинили 11-річну співпрацю.

Після історії зі зникненням кліпів української співачки Джамали з YouTube в мережі багато міркували про причини того, що сталося. Вчора Джамала підтвердила, що причиною став розрив співпраці з тепер уже колишнім продюсером Ігорем Тарнопольським. Сьогодні ж Тарнопольський розповів свою версію того, що сталося.

Про це пише "Слух".

За словами продюсера, співачка розірвала з ним стосунки без пояснення причин.

"Ми дійсно більше не співпрацюємо. Про розрив вона повідомила мені особисто, у присутності чоловіка, не пояснивши причин. Через деякий час мої контакти були замінені на офіційних ресурсах співачки. Зараз новий менеджмент, я так розумію, намагається розібратися в тому, як працює музична індустрія ", — говорить Тарнопольський.

Він також пояснив, чому кліпи Джамали пропали з YouTube.

"Були обмежені права доступу у зв’язку з верифікацією авторів. Верифікація, в такій ситуації, означає підтвердження від всіх творців аудіовізуального продукту (учасників знімальних груп і ін.), Згода на передачу авторських прав, оскільки виявили прогалини в пакеті документів на відеороботи. Зараз ми вже виконали значний обсяг і сподіваємося скоро фіналізувати процес. Це стандартна процедура для закріплення прав авторів при реєстрації ", — пояснює продюсер.

Він також зазначив, що всі права на пісні Джамали належать лейблу Enjoy! Records: "Права на пісні та кліпи Джамали належать Enjoy! Records. Артист завжди може викупити свої права і далі займатися самостійно своєю кар’єрою і каталогом, і про це Джамала проінформована".

Скандал з піснями Джамали

Близько 10-ти днів тому кліпи Джамала зникли з YouTube. Наприклад, останню спільну пісню Джамали і Tayannи "Моя земля", яка опублікована 20 серпня, не можна прослухати. Джамала спочатку відмовлялася коментувати цю тему, а трохи пізніше повідомила, що дійсно розірвала відносини з продюсером Ігорем Тарнопольський.