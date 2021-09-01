Новый скандал в украинском шоу-бизнесе: Джамала рассказала, почему все ее клипы исчезли с YouTube
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Артистка разорвала отношения с бывшим продюсером Игорем Тарнопольским.
Джамала впервые рассказала, почему с YouTube пропали все ее клипы. Как и писал "Телеграф", это произошло из-за конфликта певицы с экс-продюсером Игорем Тарнопольским.
"Уже 3 месяца я не сотрудничаю с Игорем Тарнопольским и полностью сменила менеджмент. Сейчас ключи от YouTube-канала Jamala мне не принадлежат, но я с командой работаю над их восстановлением", — написала певица в своем Инстаграм.
Напомним, что вот уже неделю клипы Джамалы недоступны на YouTube. Так, например даже последнюю совместную песню Джамалы и Tayannы "Моя земля" нельзя найти на сервисе. Клип был опубликован 20 августа.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что видео певицы заблокировал ее бывший продюсер Игорь Тарнопольский.
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