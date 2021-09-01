Новий скандал в українському шоу-бізнесі: Джамала розповіла, чому все її кліпи зникли з YouTube

Артистка розірвала відносини з колишнім продюсером Ігорем Тарнопольський.

Джамала вперше розповіла, чому з YouTube зникли всі її кліпи. Як і писав "Телеграф", це сталося через конфлікт співачки з екс-продюсером Ігорем Тарнопольський.

"Уже 3 місяці я не співпрацюю з Ігорем Тарнопольським і повністю змінила менеджмент. Зараз ключі від YouTube-каналу Jamala мені не належать, але я з командою працюю над їх відновленням", — написала співачка у своєму Інстаграм.

Нагадаємо, що ось уже тиждень кліпи Джамали недоступні на YouTube. Так, наприклад навіть останню спільну пісню Джамали і Tayannи "Моя земля" не можна знайти на сервісі. Кліп був опублікований 20 серпня.

Пізніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що відео співачки заблокував її колишній продюсер Ігор Тарнопольський.