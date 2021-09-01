Рус

Новий скандал в українському шоу-бізнесі: Джамала розповіла, чому все її кліпи зникли з YouTube

Автор
О. Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
260
Джамала Новина оновлена 01 вересня 2021, 14:07
Джамала

Артистка розірвала відносини з колишнім продюсером Ігорем Тарнопольський.

Джамала вперше розповіла, чому з YouTube зникли всі її кліпи. Як і писав "Телеграф", це сталося через конфлікт співачки з екс-продюсером Ігорем Тарнопольський.

"Уже 3 місяці я не співпрацюю з Ігорем Тарнопольським і повністю змінила менеджмент. Зараз ключі від YouTube-каналу Jamala мені не належать, але я з командою працюю над їх відновленням", — написала співачка у своєму Інстаграм.

Нагадаємо, що ось уже тиждень кліпи Джамали недоступні на YouTube. Так, наприклад навіть останню спільну пісню Джамали і Tayannи "Моя земля" не можна знайти на сервісі. Кліп був опублікований 20 серпня.

Пізніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що відео співачки заблокував її колишній продюсер Ігор Тарнопольський.

Жартівлива фотосесія екоактивістів з важливим змістом і закликом замислитися
Харків
"Було б смішно, якби не було так брудно": активісти влаштували фотосесію в тоннах річкового сміття під Харковом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Жартівлива фотосесія екоактивістів з важливим змістом і закликом замислитися
"Було б смішно, якби не було так брудно": активісти влаштували фотосесію в тоннах річкового сміття під Харковом
Дата публікації
Категорія
Єсенія Селезньова. Телеграф
Зірка перформансу до Дня Незалежності Єсенія Селезньова: Мій графік розписано на місяць вперед
Дата публікації
Категорія
Зеленський 1 вересня залишається в США з робочим візитом
Зеленський в США представив "План трансформації України" на 7,5 трильйонів: у чому його суть
Дата публікації
Категорія
Місце злочину в Рівному
У Рівному брати-близнюки мало не вбили незнайому жінку: всі подробиці історії та відео нападу (18+)
Дата публікації
Категорія
Javelin
У США помітили "значні прогалини" в оборонних можливостях України і пообіцяли ракети Javelin