Укр

Убежала из больницы: в Харьковской области разыскивают девочку-подростка (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Разыскиваемая жительница Харьковщины Новость обновлена 05 февраля 2022, 14:36
Разыскиваемая жительница Харьковщины

Школьница самовольно покинула помещение медицинского учреждения

В Харьковской области официально объявили в розыск несовершеннолетнюю Винокурову Софию, 15-летнюю жительницу Волчанска.

Указанную информацию на своем Telegram-канале разместил поисково-спасательный отряд "Милена".

Согласно предварительным данным, школьница самовольно покинула областную детскую клиническую больницу №1, которая находится на улице Клочковской, 337а в Харькове, еще утром, 4 февраля, и ушла оттуда в неизвестном направлении.

Карта с пометкой места, где последний раз видели ребенка
Карта с пометкой места, где последний раз видели ребенка

Софию можно узнать по следующим приметам: девочка имеет рост около 150 сантиметров, худощавая, с русыми волосами (стрижка каре) и серо-зелеными глазами.

Последний раз школьницу видели одетой в короткую куртку зеленого цвета, серую шапку, коричневую толстовку, серые джинсы и сапоги также серого цвета.

Публикация о розыске в соцсетях
Публикация о розыске в соцсетях

Если вам известна любая информация, которая может помочь в установлении места нахождения Софии, сообщите об этом по телефонам (068) 777-01-12, 102 или в ближайшее отделение полиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Харькове в течение двух дней разыскивали несовершеннолетнюю девочку, которая ушла из дома и родные потеряли с ней связь. К счастью, школьница нашлась живой и невредимой.

Теги:
#Харьковская область #Девочка #Подросток #Розыск
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