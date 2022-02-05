Втекла з лікарні: на Харківщині розшукують дівчинку-підлітка (фото)

Школярка самовільно залишила приміщення медичного закладу

У Харківській області офіційно оголосили у розшук неповнолітню Винокурову Софію, 15-річну жительку міста Вовчанськ.

Вказану інформацію на своєму Telegram-каналі розмістив пошуково-рятувальний загін "Мілена".

Згідно з попередніми даними, школярка самовільно залишила обласну дитячу клінічну лікарню №1, яка знаходиться на вулиці Клочковській, 337а у Харкові, ще уранці, 4 лютого, та пішла звідти у невідомому напрямку.

Карта з поміткою місця, де востаннє бачили дитину

Софію можна впізнати за такими прикметами: дівчинка має зріст близько 150 сантиметрів, худорлява, із русявим волоссям (стрижка каре) та сіро-зеленими очима.

Востаннє школярку бачили одягнутою в коротку куртку зеленого кольору, сіру шапку, коричневу толстовку, сірі джинси та чоботи також сірого кольору.

Публікація про розшук у соцмережах

Якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти у встановленні місця знаходження Софії, повідомте про це за номерами телефонів (068) 777-01-12, 102 чи у найближчий відділок поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Харкові упродовж двох днів розшукували неповнолітню дівчинку, яка пішла з дому і рідні втратили із нею зв'язок. На щастя, школярка знайшлася живою та неушкодженою.