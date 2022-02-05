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На Донбассе оккупанты снова открыли огонь по селу: есть разрушения и раненый (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Ситуация на Донбассе Новость обновлена 05 февраля 2022, 15:33
Ситуация на Донбассе

Оккупанты в очередной раз открыли огонь в Донецкой области

Ситуация на украинских границах остается неконтролируемой. Ведь, несмотря на тишину, которая наблюдалась на Донбассе в течение двух дней, в субботу агрессор снова нарушил режим и в очередной раз открыл огонь и расстрелял село Павлополь.

Как пишет издание "Сегодня", кафиры открыли обстрел из беспилотников в час дня.

В результате нарушения перемирия повреждения получила здешняя школа и один из частных домов жителя села. Работу учебного заведения временно прекратили.

Помещение школы в Донецкой области
Помещение школы в Донецкой области
Разрушенный в результате обстрела дом
Разрушенный в результате обстрела дом
Территория частного домовладения местного жителя
Территория частного домовладения местного жителя

Как сообщили в ходе очередного онлайн-брифинга на официальной странице "Операция объединенных сил" в соцсети, в субботу, 5 февраля, примерно в 11 часов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима тишины. Оккупанты открыли огонь в направлении села Пищевик Волновахского района Донецкой области.

В результате вражеского обстрела был ранен военнослужащий Объединенных сил. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Сведения о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил

Также отмечается, что благодаря общим и слаженным силам украинских военных рубеж, где сосредоточенные украинские подразделения остаются неизменными. Криминогенную ситуацию в Донецкой области оценивают как стабильную.

Ранее "Телеграф" сообщал, как водитель и волонтер гуманитарного проекта Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ внезапно умер, когда доставлял тело погибшего военного на родину из зоны ООС.

Теги:
#Обстрел #Граница #Ранение #ООС
Ситуация на Донбассе
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На Донбассе оккупанты снова открыли огонь по селу: есть разрушения и раненый (фото)
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