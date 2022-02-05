На Донбасі окупанти знову відкрили вогонь по селу: є руйнування та поранений (фото)
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Окупанти вчергове відкрили вогонь у Донецькій області
Ситуація на українських кордонах залишається неконтрольованою. Адже попри тишу, яка спостерігалася на Донбасі впродовж двох днів, у суботу агресор знову порушив режим тиші та вкотре відкрив вогонь та розстріляв село Павлопіль.
Як пише видання "Сегодня", окупанти відкрили обстріл з безпілотників о першій годині дня.
Унаслідок порушення перемир'я пошкоджень зазнала тутешня школа та один з приватних будинків жителя села. Роботу навчального закладу тимчасово припинили.
Як повідомили час чергового онлайн-брифінгу на офіційній сторінці "Операція об'єднаних сил" у соцмережі, у суботу, 5 лютого, приблизно об 11-ій годині з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму тиші. Окупанти відкрили вогонь у напрямку села Пищевик Волноваського району Донецької області.
У результаті ворожого обстрілу було поранено військовослужбовця Об’єднаних сил. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.
Також зазначається, що завдяки спільним та злагодженим силам українських військових рубежі, де зосереджені українські підрозділи залишаються незмінними. Криміногенну ситуацію в Донецькій області оцінюють як стабільну.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як водій та волонтер гуманітарного проєкту Управління цивільно-військової співпраці ЗСУ раптово помер, коли доставляв тіло загиблого військового на батьківщину з зони ООС.
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