На Донбасі окупанти знову відкрили вогонь по селу: є руйнування та поранений (фото)

Окупанти вчергове відкрили вогонь у Донецькій області

Ситуація на українських кордонах залишається неконтрольованою. Адже попри тишу, яка спостерігалася на Донбасі впродовж двох днів, у суботу агресор знову порушив режим тиші та вкотре відкрив вогонь та розстріляв село Павлопіль.

Як пише видання "Сегодня", окупанти відкрили обстріл з безпілотників о першій годині дня.

Унаслідок порушення перемир'я пошкоджень зазнала тутешня школа та один з приватних будинків жителя села. Роботу навчального закладу тимчасово припинили.

Приміщення школи на Донеччині

Зруйнований в результаті обстрілу будинок

Територія приватного домоволодіння місцевого жителя

Як повідомили час чергового онлайн-брифінгу на офіційній сторінці "Операція об'єднаних сил" у соцмережі, у суботу, 5 лютого, приблизно об 11-ій годині з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму тиші. Окупанти відкрили вогонь у напрямку села Пищевик Волноваського району Донецької області.

У результаті ворожого обстрілу було поранено військовослужбовця Об’єднаних сил. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Зведення про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил

Також зазначається, що завдяки спільним та злагодженим силам українських військових рубежі, де зосереджені українські підрозділи залишаються незмінними. Криміногенну ситуацію в Донецькій області оцінюють як стабільну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як водій та волонтер гуманітарного проєкту Управління цивільно-військової співпраці ЗСУ раптово помер, коли доставляв тіло загиблого військового на батьківщину з зони ООС.