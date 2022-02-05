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На Донбасі окупанти знову відкрили вогонь по селу: є руйнування та поранений (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Ситуація на Донбасі Новина оновлена 05 лютого 2022, 15:33
Ситуація на Донбасі

Окупанти вчергове відкрили вогонь у Донецькій області

Ситуація на українських кордонах залишається неконтрольованою. Адже попри тишу, яка спостерігалася на Донбасі впродовж двох днів, у суботу агресор знову порушив режим тиші та вкотре відкрив вогонь та розстріляв село Павлопіль.

Як пише видання "Сегодня", окупанти відкрили обстріл з безпілотників о першій годині дня.

Унаслідок порушення перемир'я пошкоджень зазнала тутешня школа та один з приватних будинків жителя села. Роботу навчального закладу тимчасово припинили.

Приміщення школи на Донеччині
Приміщення школи на Донеччині
Зруйнований в результаті обстрілу будинок
Зруйнований в результаті обстрілу будинок
Територія приватного домоволодіння місцевого жителя
Територія приватного домоволодіння місцевого жителя

Як повідомили час чергового онлайн-брифінгу на офіційній сторінці "Операція об'єднаних сил" у соцмережі, у суботу, 5 лютого, приблизно об 11-ій годині з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму тиші. Окупанти відкрили вогонь у напрямку села Пищевик Волноваського району Донецької області.

У результаті ворожого обстрілу було поранено військовослужбовця Об’єднаних сил. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Зведення про ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил

Також зазначається, що завдяки спільним та злагодженим силам українських військових рубежі, де зосереджені українські підрозділи залишаються незмінними. Криміногенну ситуацію в Донецькій області оцінюють як стабільну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як водій та волонтер гуманітарного проєкту Управління цивільно-військової співпраці ЗСУ раптово помер, коли доставляв тіло загиблого військового на батьківщину з зони ООС.

Теги:
#Обстріл #Кордон #Поранення #ООС
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