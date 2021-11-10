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Раптово помер військовий, який віз на батьківщину тіло загиблого в ООС бійця

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Несподівано помер Геннадій Писаренко Новина оновлена 10 листопада 2021, 19:23
Несподівано помер Геннадій Писаренко

Водій зупинився на заправці й коли вийшов з автомобіля впав та помер

Увечері у вівторок, 9 листопада, загинув водій та волонтер гуманітарного проекту Управління цивільно-військової співпраці ЗСУ "Евакуація 200" Геннадій Писаренко.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook радник голови Дніпропетровської обласної ради Тетяна Губа.

Чоловік віз на батьківщину на Львівщину тіло загиблого у зоні ООС військового Віталія Павлиська. Неподалік міста Пирятин у Полтавській області водієві стало погано, він зупинився на заправці і вийшов з автомобіля, після чого знепритомнів і помер. Тіло Геннадія Писаренка перебувало на АЗС WOG у Пирятині.

Видання "Вголос" із посиланням на власні джерела повідомляє, що причиною смерті Геннадія Писаренка стала гостра серцева недостатність.

Довідка про смерть Геннадія Писаренка
Довідка про смерть Геннадія Писаренка

Нагадаємо, 10 листопада також стало відомо про смерть ветерана АТО Володимира Клепача, який був одним із захисників Донецького аеропорту. Чоловік помер через ускладнення коронавірусу. Він мешкав у місті Жовква Львівської області. Володимира Клепача нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

Теги:
#Помер #Військовий
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