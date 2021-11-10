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Від коронавірусу помер захисник Донецького аеропорту зі Львівщини

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Помер Володимир Клепач Новина оновлена 10 листопада 2021, 14:11
Помер Володимир Клепач

Володимира Клепача нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

Сьогодні стало відомо про смерть ветерана АТО та захисника Донецького аеропорту Володимира Клепача. Смерть настала внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.

Сумну новину повідомив голова Жовквівської міської ради Олег Вольський на своїй сторінці у Facebook 10 листопада.

"Сумна звістка для всієї Жовківщини. У лікарні помер Герой російсько-української війни, захисник Донецького аеропорту, кіборг, жовківець Володимир Клепач. Щирі співчуття рідним і близьким", — написав Вольський.

Володимир Клепач жив у місті Жовква Львівської області, воював на Донбасі, захищав Донецький аеропорт, нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Парастас відбудеться 10 листопада о 19:00 у кімнаті смутку у Жовкві, а похорон – 11 липня о 12:00.

Володимир Клепач помер
Володимир Клепач помер

Зазначимо, що 6 листопада від ускладнень коронавірусної хвороби на 89-му році життя помер відомий український політик Юхим Звягільський.

А 5 листопада стало відомо про смерть режисера київського "Театру на Подолі" Віталія Малахова.

31 жовтня в Одесі через ускладнення від коронавірусної хвороби помер український поет та дитячий письменник Володимир Рутковський.

Теги:
#Смерть #Коронавірус #Covid-19
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