От коронавируса умер защитник Донецкого аэропорта из Львовщины

Владимир Клепач награжден орденом "За мужество" III степени.

Сегодня стало известно о смерти ветерана АТО и защитника Донецкого аэропорта Владимира Клепача. Смерть наступила вследствие осложнений от коронавирусной болезни.

Печальную новость сообщил председатель Жолквовского городского совета Олег Вольский на своей странице в Facebook 10 ноября.

"Печальное известие для всей Жолковщины. В больнице скончался Герой российско-украинской войны, защитник Донецкого аэропорта, киборг, жолковчанин Владимир Клепач. Искренние соболезнования родным и близким", — написал Вольский.

Владимир Клепач жил в городе Жолква Львовской области, воевал на Донбассе, защищал Донецкий аэропорт, награжден орденом "За мужество" III степени.

Парастас состоится 10 ноября в 19:00 в комнате грусти Жолкве, a похорон – 11 июля в 12:00.

Владимир Клепач скончался

Отметим, что 6 ноября от осложнений коронавирусной болезни на 89-м году жизни скончался известный украинский политик Ефим Звягильский.

А 5 ноября стало известно о смерти режиссера киевского "Театра на Подоле" Виталия Малахова.

31 октября в Одессе из-за осложнений от коронавирусной болезни умер украинский поэт и детский писатель Владимир Рутковский.