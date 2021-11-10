Укр

От коронавируса умер защитник Донецкого аэропорта из Львовщины

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Умер Владимир Клепач Новость обновлена 10 ноября 2021, 14:55
Умер Владимир Клепач

 Владимир Клепач награжден орденом "За мужество" III степени.

Сегодня стало известно о смерти ветерана АТО и защитника Донецкого аэропорта Владимира Клепача. Смерть наступила вследствие осложнений от коронавирусной болезни.

Печальную новость сообщил председатель Жолквовского городского совета Олег Вольский на своей странице в Facebook 10 ноября.

"Печальное известие для всей Жолковщины. В больнице скончался Герой российско-украинской войны, защитник Донецкого аэропорта, киборг, жолковчанин Владимир Клепач. Искренние соболезнования родным и близким", — написал Вольский.

Владимир Клепач жил в городе Жолква Львовской области, воевал на Донбассе, защищал Донецкий аэропорт, награжден орденом "За мужество" III степени.

Парастас состоится 10 ноября в 19:00 в комнате грусти Жолкве, a похорон – 11 июля в 12:00.

Владимир Клепач скончался
Владимир Клепач скончался

Отметим, что 6 ноября от осложнений коронавирусной болезни на 89-м году жизни скончался известный украинский политик Ефим Звягильский.

А 5 ноября стало известно о смерти режиссера киевского "Театра на Подоле" Виталия Малахова.

31 октября в Одессе из-за осложнений от коронавирусной болезни умер украинский поэт и детский писатель Владимир Рутковский.

Теги:
#Смерть #Коронавирус #Covid-19
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