Укр

Внезапно умер военный, который вез на родину тело погибшего в ООС бойца: подробности

Автор
Татьяна Веремеева
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Неожиданно умер Геннадий Писаренко Новость обновлена 10 ноября 2021, 19:23
Неожиданно умер Геннадий Писаренко

Водитель остановился на заправке и когда вышел из автомобиля упал и умер

Вечером во вторник, 9 ноября, погиб водитель и волонтер гуманитарного проекта Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ "Эвакуация 200" Геннадий Писаренко.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровского областного совета Татьяна Губа.

Мужчина вез на родину во Львовскую область тело погибшего в зоне ООС военного Виталия Павлиська. Недалеко от города Пирятин в Полтавской области водителю стало плохо, он остановился на заправке и вышел из автомобиля, после чего потерял сознание и умер. Тело Геннадия Писаренка находилось на АЗС WOG в Пирятине.

Издание "Вголос" со ссылкой на собственные источники сообщает, что причиной смерти Геннадия Писаренка стала острая сердечная недостаточность.

Справка о смерти Геннадия Писаренка
Справка о смерти Геннадия Писаренка

Напомним, 10 ноября также стало известно о смерти ветерана АТО Владимира Клепача, который был одним из защитников Донецкого аэропорта. Мужчина умер вследствие осложнений коронавируса. Он жил в городе Жовква Львовской области. Владимир Клепач награжден орденом "За мужество" III степени.

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#Умер #Военный
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