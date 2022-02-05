Поножовщина со смертельным исходом произошла в торговом центре в Полтаве: подробности

Подозреваемый в нападении уже задержан.

В торговом центре "Мир" в Полтаве произошла поножовщина, вследствие которой один мужчина погиб и еще один был ранен.

Об этом информирует пресс-служба полиции области.

Предварительно установлено, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них схватился за нож.

Один из посетителей заведения скончался на месте от полученных ранений, до того, как туда прибыли врачи. Еще одному оказывается медицинская помощь.

Подозреваемого в совершении нападения задержали полицейские. Им оказался местный житель 1959 года рождения.

Правоохранители открыли уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и покушении на убийство.

ТРЦ Мир в Полтаве

В сети тем временем появились фотографии с места происшествия, однако по этическим причинам публиковать их "Телеграф" не станет. Ознакомиться с ними можно по ссылке (осторожно, кадры 18+).

Как сообщалось ранее, в Одессе 16-летний подросток ушел из дома во время сильных морозов и попал в реанимацию с обморожением. Сам парень не стал рассказывать о том, где находился несколько дней, а на лечение средства ему собирали волонтеры. Впрочем, из-за не оказанной вовремя помощи, ему пришлось ампутировать обе ноги.