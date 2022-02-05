Різанина зі смертельними наслідками сталася у торговому центрі у Полтаві: подробиці

Підозрюваного у нападі вже затримано.

У торговому центрі "Мир" у Полтаві сталася різанина, внаслідок якої один чоловік загинув та ще один був поранений.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Попередньо встановлено, що між трьома чоловіками стався конфлікт, під час якого один із них схопився за ніж.

Один із відвідувачів закладу помер на місці від отриманих поранень до того, як туди прибули лікарі. Ще одному надається медична допомога.

Підозрюваного у скоєнні нападу затримали поліцейські. Ним виявився місцевий мешканець 1959 року народження.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та замах на вбивство.

ТРЦ Мир у Полтаві

У мережі тим часом з’явилися фотографії з місця події, проте з етичних причин публікувати їх "Телеграф" не стане. Ознайомитись з ними можна за посиланням (обережно, кадри 18+).

Як повідомлялося раніше, в Одесі 16-річний підліток пішов із дому під час сильних морозів та потрапив у реанімацію з обмороженням. Сам хлопець не розповідав про те, де знаходився кілька днів, а на лікування кошти йому збирали волонтери. Втім, через не надану вчасно допомогу, йому довелося ампутувати обидві ноги.