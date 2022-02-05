Підліток втратив обидві ноги через обмороження в Одесі: подробиці (фото)

Хлопця чекає тривале лікування.

В Одесі юнаку ампутували дві ноги після обмороження, у нього розвинулася гангрена. 16-річний підліток потрапив до реанімаційного відділення лікарні кілька днів тому. У вівторок йому відрізали одну ногу, потім у п’ятницю другу. Попередньо він пішов з дому ще під час сильних морозів.

Про це написала волонтерка Катерина Ножевнікова.

Вона також розповіла, що не відомо, де він прожив кілька днів із обмороженими ногами – хлопець не розповідає про це. У його матері психічне захворювання. Гроші на лікування та медикаменти збирали волонтери. Вдалося зібрати 50 тисяч гривень, але вже є нові рахунки — у хлопця гангрена.

Фото волонтерів із лікарні

У майбутньому йому можуть знадобитися протези, але до цього необхідно лікування та підготовка не менше ніж пів року. Підлітка та його сім’ю взяли на контроль соцслужби. У коментарях зазначають, що мати хлопця не погана жінка, але з дивностями.

На протези, коли вони знадобляться, буде відкрито новий збір.

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