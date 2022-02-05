Подросток лишился обеих ног из-за обморожения в Одессе: подробности (фото)

Мальчику предстоит длительное лечение.

В Одессе парню ампутировали две ноги после обморожения, у него развилась гангрена. 16-летний подросток попал в реанимационное отделение больницы несколько дней назад. Во вторник ему отрезали одну ногу, затем, в пятницу, вторую. Предварительно — он ушел из дома еще во время сильных морозов.

Об этом написала волонтер Катерина Ножевникова.

Она также рассказала, что не известно, где он прожил несколько дней с обмороженными ногами — парень не рассказывает об этом. У его матери — психическое заболевание. Деньги на лечение и медикаменты собирали волонтеры. Удалось собрать 50 тысяч гривен, но уже есть новые счета — у парня гангрена.

Фото волонтеров из больницы

В будущем ему могут понадобиться протезы, но до этого необходимо лечение и подготовка не менее полугода. Подростка и его семью взяли на контроль соцслужбы. В комментариях отмечают, что мать парня не плохая женщина, но со странностями.

На протезы, когда они понадобятся, будет открыт новый сбор.

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