Пассажир погиб, травмированы дети: на Николаевщине произошла смертельная авария (фото)
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Всего в салоне автомобиля находилось четверо человек
В воскресенье, 6 февраля, в Николаевской области случилось ДТП со смертельным исходом. Вблизи Новой Одессы 23-летняя женщина-водитель не справилась с управлением авто и, выехав на обочину, врезалась в дерево.
Подробности сообщает пресс-служба полиции Николаевщины.
Инцидент произошел на 3 километре шоссе "Новая Одесса — Еланец".
Известно, что столкновение стало смертельным для 34-летнего мужчины, который был пассажиром пострадавшего в аварии Hyundai Getz. Автолюбительницу и двух малолетних детей было госпитализировано с различными травмами в местную больницу.
По предварительным данным, женщина в какой-то момент потеряла контроль над управлением транспортным средством, из-за чего совершила выезд на обочину. Там авто на значительной скорости "встретилось" с деревом.
Судя по снимкам с места происшествия, машина получила значительные повреждения — её передняя часть фактически раскурочена.
Полицейские Николаевщины уже начали расследование по факту случившегося ДТП. Всех, кто мог быть свидетелем аварии, просят обратиться в полицию для дачи показаний или записи с видеорегистраторов.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал подробности сразу двух серьезных аварий с пассажирскими маршрутками, которые случились накануне в разных регионах страны. Один инцидент зафиксировали на Полтавщине, второй — в Киевской области.
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