Пасажир загинув, травмовані діти: на Миколаївщині сталася смертельна аварія (фото)

Всього у салоні автомобіля перебувало четверо людей

У неділю, 6 лютого, у Миколаївській області сталася ДТП зі смертельним наслідком. Поблизу Нової Одеси 23-річна водійка не впоралася з керуванням авто та, виїхавши на узбіччя, врізалася у дерево.

Подробиці повідомляє пресслужба поліції Миколаївщини.

Інцидент стався на 3 кілометрі шосе "Нова Одеса — Єланець".

Приблизне місце ДТП

Відомо, що зіткнення стало смертельним для 34-річного чоловіка, пасажира постраждалого в аварії Hyundai Getz. Автолюбительку та двох малолітніх дітей госпіталізовано з різними травмами до місцевої лікарні.

Авто з’їхало на узбіччя і врізалося в дерево

За попередніми даними, жінка в якийсь момент втратила контроль за керуванням транспортним засобом, через що здійснила виїзд на узбіччя. Там авто на значній швидкості "зустрілося" з деревом.

34-річний пасажир машини не вижив

Судячи зі знімків з місця події, машина зазнала значних пошкоджень — її передня частина фактично розтрощена.

Поліцейські Миколаївщини вже розпочали розслідування за фактом ДТП. Усіх, хто міг бути свідком аварії, просять звернутися до поліції для надання свідчень або запису з відеореєстраторів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв подробиці одразу двох серйозних аварій з пасажирськими маршрутками, які трапилися напередодні у різних регіонах країни. Один інцидент зафіксували на Полтавщині, другий – у Київській області.