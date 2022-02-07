"Большая стройка": в Хмельницком установили сверхсовременное оборудование для лучевой терапии

До этого дня лечение осуществлялось на оборудовании 70-х годов

Хмельницкий противоопухолевый центр получил сверхсовременное оборудование для лучевой терапии – линейный ускоритель Halcyon, что стало возможным благодаря внедрению программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Хмельницкая ОГА.

Линейный ускоритель – это оборудование, которое позволяет с высокой точностью действовать именно на больные клетки и уменьшить лучевую нагрузку на пациента, а поэтому используется в сложных случаях опухолей мозга, легких, молочной железы, а также в онкогематологии.

До переоснащения лечебной комнаты для дистанционной лучевой терапии пациентам оказывали помощь на оборудовании 70-х годов прошлого столетия. Теперь 1,5-1,8 тыс. онкобольных смогут ежегодно получать терапию по самым современным методам.

Учитывая, что подобных аппаратов в Украине немного (в общей сложности 20, из которых только 7 – государственные), специалисты Хмельницкого противоопухолевого центра смогут помочь еще и пациентам из соседних областей. А это, в свою очередь, означает еще больше спасенных жизней.

Глава Хмельницкой облгосадминистрации Сергей Гамалий отметил, что реконструкция лечебной комнаты для дистанционной лучевой терапии обошлась в 9,68 млн грн средств Государственного фонда регионального развития и 1,26 млн грн из областного бюджета. А на приобретение системы линейного ускорителя было потрачено 32 млн. грн. из областного бюджета и 18 млн. гривен – собственных средств медучреждения.

По количеству онкологических больных, умирающих ежегодно (до 2,5 тысяч), Хмельницкая область входит в десятку областей с наиболее высоким уровнем смертности от рака.

Новейшее оборудование – такое, как линейный ускоритель – позволяет значительно сократить время действия на опухоль, а также не требует полной недвижимости пациента, например, задержки дыхания при облучении опухоли, локализованной в легких.

Напомним, координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал на 2022 год старт реконструкции 48 областных больниц и строительство вертолетных площадок при 29 медицинских учреждениях.