Сбили и уехали: вблизи Киева под колесами двух авто погиб мужчина (эксклюзивные фото)

Об окровавленном теле мужчины в полицию сообщили совсем другие водители.

В ночь на вторник, 8 февраля, в пригороде Киева произошла смертельная авария — на трассе в Ирпене насмерть сбили пешехода. Совершивший наезд автомобиль скрылся с места ДТП еще до того, как его успели заметить.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент "Телеграфа ".

Известно, что смертельная авария произошла в начале улицы Соборная в Ирпене.

Смертельная авария произошла в начале улицы Соборна в Ирпене

Предварительно удалось выяснить, что под колесами авто погиб мужчина 55-60 лет. Водители, которые проезжали этот участок дороги, увидели окровавленное тело человека и сразу вызвали полицию и скорую.

Медики по приезду только констатировали смерть потерпевшего. А правоохранителям следует установить водителя, смертельно травмировавшего пешехода и скрывшегося с места аварии, не предоставив потерпевшему никакой помощи и не вызвав на место полицию.

Фото и видео: Василий Мозговой, "Телеграф"

Патрульные подозревают, что пешехода переехали сразу два автомобиля. Следует добавить, что дорога, где произошло ДТП, хорошо освещается с обеих сторон, однако пешеходных переходов в этом месте нет — с обеих сторон лес.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Николаевской области произошло ДТП со смертельным исходом. У Новой Одессы 23-летняя водитель не справилась с управлением авто и, выехав на обочину, врезалась в дерево.