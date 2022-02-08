Збили та поїхали: поблизу Києва під колесами двох авто загинув чоловік (ексклюзивні фото)

Про закривавлене тіло чоловіка у поліцію повідомили зовсім інші водії.

В ніч на вівторок, 8 лютого, у передмісті Києва сталася смертельна аварія — на трасі в Ірпені на смерть збили пішохода. Автомобіль, який скоїв наїзд, втік з місця ДТП ще до того, як його встигли помітити.

Про це з місця події повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Відомо, що смертельна аварія сталася на початку вулиці Соборна в Ірпені.

Смертельна аварія сталася на початку вулиці Соборна в Ірпені

Попередньо вдалося з’ясувати, що під колесами авто загинув чоловік віком 55-60 років. Водії, які проїжджали цю ділянку дороги, побачили закривавлене тіло людини й одразу викликали на місце поліцію та швидку.

Медики по приїзду лише констатували смерть потерпілого. А правоохоронцям слід встановити водія, який смертельно травмував пішохода та втік з місця аварії, не надавши потерпілому жодної допомоги та не викликавши на місце поліцію.

Фото та відео: Василь Мозговий, "Телеграф"

Патрульні підозрюють, що пішохода переїхали одразу два автомобілі. Варто додати, що дорога, де трапилася ДТП, добре освітлюється з обох боків, однак пішохідних переходів у цьому місці немає — з обох боків ліс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Миколаївській області сталася ДТП зі смертельним наслідком. Поблизу Нової Одеси 23-річна водійка не впоралася з керуванням авто та, виїхавши на узбіччя, врізалася у дерево.