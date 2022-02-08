Школу, где 60 лет не было ремонта, приводят в порядок в рамках "Большой стройки"

Программа президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" дала возможность отремонтировать Славянскую специальную школу №23. В учебном заведении, которое было построено 60 лет назад и до сих пор не знало серьезных обновлений, идет реконструкция, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

В школе, где учатся дети с нарушениями зрения, главная цель реконструкции – создать надлежащие условия для их адаптации и предоставить возможность ориентироваться в пространстве, подчеркнул Кириленко. При разработке проекта капитального ремонта все эти потребности были учтены. В частности, в коридорах школы будут установлены тактильные указатели.

Кроме того, там заменят системы электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода. Запланировано и переоборудование пищеблока, где будет установлено современное оборудование. В восстановленной школе "обучение для детей станет интересным, легким и комфортным", глава ОГА.

Ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что безбарьерность должна стать общественной нормой. Всего в прошлом году по президентской программе "Большая стройка" было построено и реконструировано 74 школы и 49 детских садов.