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Школу, де 60 років не було ремонту, приведуть до ладу в рамках "Великого будівництва"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Слов’янська спеціальна школа №23 Новина оновлена 08 лютого 2022, 15:54
Слов’янська спеціальна школа №23

Програма президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" дала можливість відремонтувати Слов’янську спеціальну школу №23. В учбовому закладі, який був збудований 60 років тому і до цього часу не знав серйозних оновлень, триває реконструкція, повідомив голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

У школі, де навчаються діти із порушеннями зору, головна мета реконструкції – створити належні умови для їхньої адаптації і надати можливість орієнтуватися в просторі, підкреслив Кириленко. При розробці проєкту капітального ремонту всі ці потреби були враховані. Зокрема, у коридорах школи будуть встановлені тактильні вказівки тощо.

Крім того, там замінять системи електро- і теплопостачання, водопостачання і водовідведення. Заплановане і переобладнання харчоблоку, де буде встановлено сучасне устаткування. У відновленій школі "навчання для дітей стане цікавим, легким і комфортним", переконаний голова ОДА.

Раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко наголошував на тому, що безбар'єрність має стати суспільною нормою. Загалом минулого року за президентською програмою "Велике будівництво" було збудовано та реконструйовано 74 школи та 49 дитячих садків.

Теги:
#Школи #Великебудівництво #програмазеленського #безбар’єрність
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