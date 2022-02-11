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Бойцы СБУ отстреливались от собирателей янтаря на Ровенщине, есть раненые (фото, видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ГБР теперь проверяет действия СБУ
ГБР теперь проверяет действия СБУ

Пять человек получили огнестрельные ранения.

В Ровенской области нелегальные копатели янтаря набросились на бойцов СБУ, из-за чего тем пришлось отстреливаться.

Об этом информирует пресс-служба Госбюро расследований.

Отмечается, что инцидент случился около 17:00 10 февраля неподалеку от села Ельное. Отряд СБУ прибыл на место, чтобы проверить информацию о том, что в этом районе группа лиц проводит нелегальную добычу янтаря.

В ответ гражданские взяли в руки ножи, топоры и бензопилы и набросились на сотрудников спецслужбы, из-за чего тем пришлось применить огнестрельное оружие. Вследствие этого пять человек получили пулевые ранения, четверо из них получили ранения в ноги, а еще один в предплечье. Все они госпитализированы и их жизни ничего не угрожает.

Теперь сотрудники ГБР проверяют действия бойцов СБУ на предмет превышения служебных полномочий. Предварительно их действия квалифицированы по ч.2 ст.365 (превышение служебных полномочий).

Если вина будет доказана, то силовикам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Сотрудники СБУ ранили черных копателей янтаря в Ровенской области
Сотрудники СБУ ранили черных копателей янтаря в Ровенской области

Как сообщалось ранее, в Киеве в третий раз поймали и депортировали из Украины грузинского "вора в законе" Нукри Дочию. На территорию нашей страны он попал незаконно, минуя пункты пропуска. Впрочем, судя по его словам, он собирается приехать в Украину еще раз.

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#СБУ #Ровенская область #ГБР
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