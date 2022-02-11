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Бійці СБУ відстрілювалися від збирачів бурштину на Рівненщині, є поранені (фото, відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ДБР тепер перевіряє дії СБУ
ДБР тепер перевіряє дії СБУ

П’ятеро людей отримали вогнепальні поранення.

На Рівненщині нелегальні копачі бурштину накинулися на бійців СБУ, через що тим довелося відстрілюватися.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

Зазначається, що інцидент трапився близько 17:00 10 лютого неподалік села Єльне. Загін СБУ прибув на місце, щоб перевірити інформацію про те, що у цьому районі група осіб проводить нелегальний видобуток бурштину.

У відповідь громадянські взяли до рук ножі, сокири та бензопили та накинулися на співробітників спецслужби, через що тим довелося застосувати вогнепальну зброю. Внаслідок цього п’ятеро людей отримали кульові поранення, четверо з них отримали поранення в ноги, а ще один у передпліччя. Всі вони госпіталізовані, а їх життю нічого не загрожує.

Наразі співробітники ДБР перевіряють дії бійців СБУ на предмет перевищення службових повноважень. Попередньо їхні дії кваліфіковані за ч.2 ст.365 (перевищення службових повноважень).

Якщо провину буде доведено, то силовикам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Співробітники СБУ поранили чорних копателів бурштину на Рівненщині
Співробітники СБУ поранили чорних копателів бурштину на Рівненщині

Як повідомлялося раніше, у Києві втретє зловили та депортували з України грузинського "злодія в законі" Нукрі Дочію. На територію нашої країни він потрапив незаконно, оминаючи пункти пропуску. Втім, судячи з його слів, він збирається приїхати в Україну ще раз.

Теги:
#СБУ #Рівненська область #ДБР
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