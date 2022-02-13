В кафе на Донетчине произошла перестрелка: есть жертвы и раненые (фото)

Один погибший умер на месте, второй скончался в больнице

В ночь на 13 февраля в Донецкой области произошла перестрелка в одном из сельских кафе. Неизвестные, начав препираться, не смогли все решить в словесной форме и вытащили оружие.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Донетчины.

Инцидент произошел на территории Гранитного. Согласно Google-карте, в населенном пункте есть единственный кафе-бар — под названием FishKa. Он расположен на улице Школьной.

Кафе в Гранитном на карте

Стрельба началась около часу ночи. Спецподразделение полицейских, а также медики оперативно прибыли на место преступления.

К сожалению, двух гостей заведения спасти не удалось. Одна из жертв от полученных ранений скончалась на месте, вторая — в стенах больницы. Также госпитализированы еще двое человек с различными травмами, но их жизни пока ничего не угрожает.

Фото с места преступления

Сообщается, что по подозрению в участии в перестрелке задержано двое мужчин. У них изъято оружие, которое похоже на используемое во время инцидента.

Их могут осудить согласно трех статей Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух лиц, покушение на убийство, а также хулиганство. За осуждение только по первому пункту мужчинам может грозить до 15 лет за решеткой.

Последние несколько суток весьма беспокойны для заведений общепита на Донбассе. Как писал "Телеграф", накануне в одном из кафе на Луганщине прогремел взрыв. Более десяти человек получили различные травмы. Причину пока выясняют, но предполагается, что она заключается в неисправности газового баллона.