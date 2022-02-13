В кафе на Донетчине произошла перестрелка: есть жертвы и раненые (фото)
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Один погибший умер на месте, второй скончался в больнице
В ночь на 13 февраля в Донецкой области произошла перестрелка в одном из сельских кафе. Неизвестные, начав препираться, не смогли все решить в словесной форме и вытащили оружие.
Подробности сообщили в пресс-службе полиции Донетчины.
Инцидент произошел на территории Гранитного. Согласно Google-карте, в населенном пункте есть единственный кафе-бар — под названием FishKa. Он расположен на улице Школьной.
Стрельба началась около часу ночи. Спецподразделение полицейских, а также медики оперативно прибыли на место преступления.
К сожалению, двух гостей заведения спасти не удалось. Одна из жертв от полученных ранений скончалась на месте, вторая — в стенах больницы. Также госпитализированы еще двое человек с различными травмами, но их жизни пока ничего не угрожает.
Сообщается, что по подозрению в участии в перестрелке задержано двое мужчин. У них изъято оружие, которое похоже на используемое во время инцидента.
Их могут осудить согласно трех статей Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство двух лиц, покушение на убийство, а также хулиганство. За осуждение только по первому пункту мужчинам может грозить до 15 лет за решеткой.
Последние несколько суток весьма беспокойны для заведений общепита на Донбассе. Как писал "Телеграф", накануне в одном из кафе на Луганщине прогремел взрыв. Более десяти человек получили различные травмы. Причину пока выясняют, но предполагается, что она заключается в неисправности газового баллона.
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