У кафе на Донеччині сталася стрілянина: є жертви та поранені (фото)

Один загиблий помер на місці, другий помер у лікарні

У ніч на 13 лютого в Донецькій області сталася перестрілка в одному із сільських кафе. Невідомі, почавши сперечатися, не змогли все вирішити у словесній формі та витягли зброю.

Подробиці повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.

Інцидент трапився на території Гранітного. Згідно з Google-картою, у населеному пункті є єдиний кафе-бар — під назвою FishKa. Він розташований на вулиці Шкільній.

Кафе у Гранітному на карті

Стрілянина почалася близько першої години ночі. Спецпідрозділ поліцейських, а також медики оперативно прибули на місце злочину після виклику.

На жаль, двох гостей закладу врятувати не вдалося. Одна із жертв від поранень померла на місці, друга — у стінах лікарні. Також госпіталізовано ще двох людей з різними травмами, але їхньому життю поки що нічого не загрожує.

Фото з місця злочину

Повідомляється, що за підозрою в участі у перестрілці затримано двох чоловіків. У них вилучено зброю, яка схожа на те, що використовується під час інциденту.

Їх можуть засудити згідно з трьома статтями Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох осіб, замах на вбивство, а також хуліганство. Вирок лише за першим пунктом передбачає до 15 років за ґратами.

Останні кілька діб — досить неспокійні для закладів громадського харчування на Донеччині. Як писав "Телеграф", напередодні в одному з кафе на Луганщині пролунав вибух. Понад десять людей отримали різні травми. Причину поки що з’ясовують, але передбачається, що вона полягає у несправності газового балона.