Машину превратило в груду металлолома: на трассе "Киев-Одесса" пять человек погибли в ДТП (фото, видео)

Судя по кадрам с места событий, шансов на выживание не было.

В Николаевской области внедорожник столкнулся с многотонным грузовиком, из-за чего погибли пять человек.

Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что происшествие произошло около 19:45 на 280-км дороги "Киев-Одесса", неподалеку от села Курячьи Лозы.

Пока не сообщается, что стало причиной аварии, однако известно, что во внедорожнике Toyota находился водитель и четыре пассажира, включая ребенка в возрасте 7-8 лет. Никто из них не пережил столкновения.

Что касается водителя грузовика MAN, то он не пострадал.

ДТП в Николаевской области

Полиция уже начала расследование происшествия и открыла производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое стало причиной гибели нескольких людей). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Все детали устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в ночь на 13 февраля в Одессе легковушка на полном ходу влетела в столб. В результате столкновения водитель автомобиля погиб от полученных травм. Также сообщалось, что еще два человека получили травмы.